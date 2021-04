Serie A: Benevento-Udinese, formazioni

Due partite decisive in una settimana per il percorso salvezza del Benevento. Dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa, la squadra di Filippo Inzaghi tornerà in campo domenica nel lunch match di Serie A contro l'Udinese. Per la sfida con i friulani, da monitorare le condizioni degli infortunati. Ancora ai box Gabriele Moncini insieme a Daam Foulon per un guaio muscolare. Con loro è stato costretto a saltare la gara di Genova anche Marco Sau, in dubbio per l'Udinese. Al centro delle riflessioni dello staff medico del Benevento anche Alessandro Tuia. Scalpita in attacco Gianluca Caprari per un rientro dal 1' insieme a Iago Falque. Soliti dubbi tattici per Inzaghi, costretto alla scelta complicata tra 3-5-2 e 4-3-2-1. La sconfitta interna con il Cagliari costa all'Udinese l'ennesimo ritiro. Da stasera la squadra e lo staff tecnico prepareranno assieme la trasferta di Benevento, che può diventare decisiva in chiave salvezza. Gotti dovrà risolvere il rebus del gol: la sterilità offensiva è una delle cause della classifica deficitaria. Tutto da inventare il tandem d'attacco, ma appare probabile l'avanzamento di Pereyra accanto a una torre (Okaka o Llorente) a scapito di Forestieri e Nestorovski, che la porta non l'hanno vista in tutta la stagione. Al centro torna De Paul dopo la squalifica. Per il resto, Samir dovrebbe rientrare in difesa sul centrosinistra, sacrificando uno tra Becao e Bonifazi. Il Mandragora in grande spolvero a Torino fa aumentare i rimpianti per la mediana: Arslan e Walace sono in difficoltà, ma non ci sono alternative. Unica nota lieta: dal turno infrasettimanale non si registrano infortuni. Restano ai box, tutti fino a fine stagione, Deulofeu, Jajalo e Pussetto

Probabili formazioni

Benevento (3-5-2): 1 Montipò, 15 Glik, 93 Barba, 5 Caldirola, 27 Depaoli, 56 Hetemaj, 10 Viola, 29 Ionita, 16 Improta, 7 Gaich, 9 Lapadula. (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 3 Letizia, 58 Pastina, 8 Tello, 14 Dabo, 28 Schiattarella, 17 Caprari, 19 Insigne, 20 Di Serio, 44 Iago Falque) All.: Inzaghi Squalificati: nessuno Diffidati: 18 Foulon, 56 Hetemaj Indisponibili: 13 Tuia, 18 Foulon, 21 Moncini, 25 Sau

Udinese (3-5-1-1): 1 Musso; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 22 Arslan, 10 De Paul, 11 Walace, 5 Ouwejan; 37 Pereyra; 32 Llorente (31 Gasparini, 96 Scuffet, 14 Bonifazi, 16 Molina, 77 Zeegelar, 87 De Maio, 6 Makengo, 21 Braaf, 29 Micin, 7 Okaka, 30 Nestorovski, 45 Forestieri). All.: Gotti. Squalificati: nessuno Diffidato: Musso. Indisponibili: Jajalo, Pussetto, Deulofeu. Arbitro: Mariani di Aprilia; Quote Snai: 3,05; 3,25; 2,40. (ANSA).