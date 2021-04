Premier League: apre Arsenal-Everton

Dopo il successo sull'Aston Villa, che ha lenito in parte il flop col Chelsea nella semifinale di Fa Cup, al City mancano otto punti in cinque gare per lo scudetto. Ma l'United a -11, secondo in sicurezza, pensa alla semifinale di Europa League con la Roma che prepara giocando in casa del Leeds di Bielsa. Il clou della Premier e' la delicata sfida Champions tra West Ham e Chelsea, appaiate al quarto posto. I Blues avranno il pensiero alla semifinale Champions col Real. Ma se i padroni di casa vincono il derby fanno un robusto passo avanti verso la prossima Champions. Meta a cui aspira, oltre al Tottenham, anche il Liverpool che non dovrebbe faticare a superare il Newcastle. Interessante anche Arsenal-Everton con la squadra di Ancelotti che ha una gara da recuperare e vuole ancora lottare per il quarto posto.

