Bundesliga: il Bayern Monaco vede il titolo

Scudetto in dirittura d'arrivo per il Bayern cui basta sabato un successo a Magonza per rendere meno amara la sconfitta col PSG in Champions. Lo squadrone di Flick e' a +10 dal Lipsia che blinderà il secondo posto ospitando lo Stoccarda. Ci saranno due gare determinanti per la lotta Champions: il Wolfsburg può vanificare la rincorsa del Dortmund di Haaland, per ora quinto. Il Francoforte di Andre' Silva cerca punti in casa del Francoforte. Già retrocesso, dopo 33 anni, lo Schalke fino a qualche anno fa frequentatore della Champions.

Il quadro della 31/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)