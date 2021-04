Fonseca :'Il campionato? Non sono soddisfatto'

"Non sono soddisfatto, potevamo fare di più. Ma non è tempo di bilanci, quelli li faremo a fine stagione", è la risposta di Paulo Fonseca a chi gli chiede del rendimento della Roma in Serie A. Poi ha aggiunto: "Fino a marzo siamo sempre stati tra le prime quattro, dopo abbiamo perso dei giocatori importanti. Ora abbiamo l'Europa League mentre tutti gli altri hanno la settimana libera. Ho fatto diversi cambi ed è successo questo, vogliamo tornare ad essere forti anche in campionato e domani vogliamo fare una buona partita". Fonseca poi nega di pensare già al Manchester United. "Sono concentrato su Atalanta e Cagliari. Vedremo una Roma motivata, il campionato non è chiuso", ha concluso l'allenatore portoghese.