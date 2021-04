Serie A: Torino-Roma, formazioni

Senza Sirigu, che attende ancora il tampone negativo per poter sottoporsi alle visite mediche e poi riaggregarsi ai compagni, il tecnico Nicola confermerà Milinkovic-Savic: contro la Roma, dunque, toccherà ancora al serbo, davanti a lui Izzo e Bremer. Nkoulou è recuperato ed è in ballottaggio con Buongiorno, in mediana c'è il dubbio Baselli e si andrà avanti con il terzetto Rincon-Mandragora-Verdi. In attacco partono favoriti Belotti e Sanabria, per le fasce rientra Singo e sfida Vojvoda, sull'out mancino ci sarà ancora Ansaldi

Probabili formazioni di Torino-Roma

Torino (3-5-2): 32 Milinkovic-Savic; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 88 Rincon, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi; 19 Sanabria, 9 Belotti (18 Ujkani, 4 Lyanco, 7 Lukic, 8 Baselli, 10 Gojak, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 17 Singo, 26 Bonazzoli, 29 Murru, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All. Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic, Zaza. Indisponibili: Sirigu.

Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 20 Fazio, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 14 Villar, 33 Bruno Peres; 11 Pedro, 31 Carles Perez; 21 Borja Mayoral. (83 Mirante, 87 Fuzato, 5 Jesus, 18 Santon, 19 Reynolds, 17 Veretout, 42 Diawara, 27 Pastore, 77 Mkhitaryan, 9 Dzeko) All.: P. Fonseca. Squalificati: Pellegrini Diffidati: Veretout, Mancini Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Kumbulla, Spinazzola, El Shaarawy, Calafiori Arbitro: Massa di Imperia Snai: 3,00; 3,60; 2,10.