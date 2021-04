Serie A: Sassuolo-Fiorentina, formazioni

''In queste ultime due partite sul piano dell'impegno nessuno ha deluso però gli errori non sono mancati. Per vincere le partite dobbiamo essere bravi a fare gol ma anche a non prenderli''. Così Beppe Iachini alla vigilia della prima delle due trasferte di fila, domani alle 18 con il Sassuolo cui seguirà quella di martedì contro il Verona, entrambe da non fallire per la Fiorentina reduce dal ko interno con l'Atalanta e ancora alle prese con una classifica complicata. ''Sfide decisive? Sono importanti ma non spartiacque per la salvezza - ha risposto il tecnico viola -. Quando sono tornato sapevo che il calendario da qui alla fine ci avrebbe impegnato molto, quindi bisogna pensare a una gara per volta e soprattutto ritrovare quella solidità difensiva che ci ha permesso di fare bene la scorsa stagione chiudendo al decimo posto". "L'anno passato c'era stata continuità di lavoro insieme, adesso - sottolinea Iachini - bisogna riprendere il filo, nessuno nel calcio ha la bacchetta magica. Comunque sono convinto che questo gruppo possa fare partite importanti a patto ritrovi organizzazione, solidità e attenzione fino al '95'''.

Probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina:

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 2 Marlon, 31 Ferrari, 77 Kyriakoupolos; 14 Obiang, 8 Lopez; 25 Berardi, 23 Traorè, 7 Boga; 18 Raspadori (56 Pegolo, 21 Chiriches, 13 Peluso, 22 Toljan, 6 Rogerio, 4 Magnanelli, 70 Mercati, 10 Djuricic, 27 Haraslin, 30 Oddei).All.: De Zerbi Squalificati: nessuno Diffidati: Berardi, Djuricic, Rogerio Indisponibili: Locatelli, Caputo, Ayhan, Bourabia, Romagna Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 2 Martinez Quarta, 22 Caceres, 34 Amrabat, 78 Pulgar, 5 Bonaventura, 3 Biraghi, 9 Vlahovic, 7 Ribéry (1 Terracciano, 21 Rosati, 15 Maxi Olivera, 23 Venuti, 27 Barreca, 25 Malcuit, 77 Callejon, 6 Borja Valero, 10 Castrovilli, 92 Eysseric, 28 Montiel, 11 Kouamè ). All. Iachini Squalificati: nessuno Indisponibili: Kokorin Diffidati: Bonaventura, Milenkovic Arbitro: Aureliano di Bologna Quote Snai: 2,55; 3,15; 2,90