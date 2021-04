Serie A: Milan-Genoa, formazioni

L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile in quanto infortunato. "Un gesto d'eccezione - ha commentato il Presidente del Milan Paolo Scaroni - che dimostra l'etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il Club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale".

Probabili formazioni di Milan-Genoa.

Milan (4-2-3-1): 99 Donnarumma; 5 Dalot, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 12 Rebic; 17 Leao (1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 20 Kalulu, 13 Romagnoli, 46 Gabbia, 8 Tonali, 18 Meité, 7 Castillejo, 33 Krunic, 21 Brahim Diaz, 15 Hauge, 9 Mandzukic) All. Pioli Indisponibili: Calabria, Maldini Squalificati: Ibrahimovic Diffidati: Dalot, Hernandez, Saelemaekers, Castillejo, Calhanoglu, Rebic

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 5 Goldaniga, 2 C.Zapata, 55 A.Masiello; 14 Biraschi, 20 Strootman, 47 Badelj, 16 Zajc, 99 Czyborra; 13 Destro, 9 Scamacca. (22 Marchetti, 32 Paleari, 21 Radovanovic, 29 Cassata, 24 Melegoni, 65 Rovella, 11 Behrami, 18 Ghiglione, 61 Shomurodov, 19 Pandev, 37 Pjaca). All.: Ballardini. Squalificati: Criscito Diffidati: Ghiglione, Zajc, Pandev, Radovanovic. Indisponibili: Lu.Pellegrini, Zappacosta. Arbitro: Calvarese di Teramo Quote Snai: 1,45; 4,50; 6,75.