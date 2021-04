Serie A: Atalanta-Juventus, formazioni

In campo domenica alle 15 Atalanta-Juventus, Lazio-Benevento e Bologna-Spezia

Si può puntare al secondo posto, ma anche scivolare ai margini della zona Champions: la sfida di domenica prossima tra Atalanta e Juventus potrebbe avere riflessi pesantissimi sulle due squadre, che fra un mese torneranno peraltro a incrociare i guantoni nella finale della Coppa Italia.

Probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic; 9 Muriel, 91 D. Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 13 Caldara, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 18 Kovalenko, 32 Pessina, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 7 Lammers). All.: Gasperini. Squalificato: Romero (1). Diffidato: Freuler. Indisponibile: Hateboer

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 13 Danilo; 44 Kulusevski, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 22 Chiesa; 10 Dybala, 7 Ronaldo (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 5 Arthur, 8 Ramsey, 9 Morata, 12 Alex Sandro, 14 McKennie, 19 Bonucci, 28 Demiral, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli) All.: Pirlo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi. Arbitro: Orsato di Schio Snai: 2,55; 3,55; 2,80.

Probabili formazioni di Lazio-Benevento

Lazio (3-5-2): 25 Reina; 77 Marusic, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 18 Escalante, 10 Luis Alberto, 96 Fares; 11 Correa, 17 Immobile. (1 Strakosha, 71 Alia, 4 Patric, 16 Parolo, 6 Leiva, 92 Akpa Akpro, 19 Lulic, 37 Musacchio, 94 Muriqi, 7 Pereira, 14 Hoedt) All. S. Inzaghi (in panchina Farris) Squalificati: Caicedo Diffidati: Fares, Acerbi, Luis Alberto Indisponbili: Luiz Felipe, Cataldi Benevento (3-5-2): 1 Montipò, 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba, 27 Depaoli, 56 Hetemaj, 28 Schiattarella, 29 Ionita, 3 Letizia, 7 Gaich, 9 Lapadula. (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 58 Pastina, 8 Tello, 10 Viola, 14 Dabo, 16 Improta, 17 Caprari, 19 Insigne, 20 Di Serio, 25 Sau, 44 Iago Falque) All.: Inzaghi Squalificati: 13 Tuia Diffidati: 18 Foulon, 56 Hetemaj Indisponibili: 18 Foulon, 21 Moncini Arbitro: Ghersini di Genova Snai: 1,38; 4,75; 8,00

Probabili formazioni di Bologna-Spezia

Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 29 De Silvestri, 23 Danilo, 5 Soumaoro, 35 Dijks, 30 Schouten, 8 Domiguez, 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow, 24 Palacio. (1 Da Costa, 34 Ravaglia, 15 Mbaye, 26 Antov, 43 Faragò, 16 Poli, 18 Baldursson, 32 Svanberg, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 55 Vignato, 80 Juwara). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Silvestri, Dijks, Soriano, Tomiyasu, Vignato. Indisponibili: Hickey, Medel, Santander, Tomiyasu. Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 21 Ferrer, 34 Ismajli, 22 Chabot, 5 Marchizza; 25 Maggiore, 88 Leo Sena, 26 Pobega; 31 Verde, 18 Nzola, 11 Gyasi. (1 Zoet, 19 Terzi, 20 S.Bastoni, 28 Erlic, 69 Vignali, 4 Acampora, 8 M.Ricci, 10 Agoumé, 17 Farias, 80 Agudelo, 9 Galabinov, 91 Piccoli). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: M.Ricci, Ferrer, Gyasi. Indisponibili: Mattiello. Arbitro: Piccinini di Forlì Quote Snai: 1,95; 3,75; 3,55.