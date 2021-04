Premier: apre Everton-Tottenham, Chelsea-City in Fa Cup

Guardiola si gode la semifinale Champions ma gli impegni incombono. In attesa dello scudetto, si tuffa nelle semifinali di FA Cup dove ritrova il Chelsea, reduce dalla qualificazione col Porto. Bilancio positivo comunque per i Blues rivitalizzati da Tuchel che tentano l'impresa ma, a meno di cali imprevisti, i Citizens appaiono favoriti. Sarà comunque una gara da non perdere, sorta di finale anticipata visto che la vincente se la vedrà col Leicester o il Southampton. In Premier, che avrà un anomalo programma disperso in sei giorni, spiccano Everton-Tottenham e Leeds-Liverpool. Facili i compiti di United e Chelsea mentre bisognera' aspettare mercoledi' 21 per Aston Villa-City.

Semifinali FA Cup: sabato 18.30 Chelsea-City; 19.30 Leicester-Southampton

