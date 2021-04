Si ferma ai quarti di finale del torneo di Montecarlo Fabio Fognini. Il ligure - che era campione in carica dopo il successo del 2019 (l'anno scorso il torneo non si è giocato causa covid) - è stato battuto in due set dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 36 minuti di gioco. In semifinale Ruud affronterà il vincente del quarto tra Nadal e Rublev