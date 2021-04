LaLiga: Athletic-Barcellona, in palio la Coppa del Re

Il Barcellona ha la possibilità di rendere meno deludente la stagione conquistando domani la Coppa del Re. Sarebbe un tracollo invece non aggiudicarsi il trofeo perchè a contenderlo non saranno Real, Atletico o Siviglia ma la formazione basca come l'Athletic Bilbao. Poi Messi e compagni potranno concentrarsi sulla volata scudetto che vede i catalani terzi ma a due punti dall'Atletico in frenata e a uno dal Real. Proprio la squadra di Zidane appare attrezzata per il sorpasso visto che ha cominciato a marciare a pieno regime eliminando il Liverpool dalla Champions. Facile il compito del Real col Getafe come quello dell'Atletico con l'Eibar. Il match più interessante è però Real Sociedad-Siviglia.

Il quadro della 33/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Sabato ore 21.30 la finale di Coppe del Re Athletic Bilbao-Barcellona