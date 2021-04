Il Governo italiano ha appena dato il suo ok con una lettera del sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico per l'Europeo di calcio, nella misura richiesta dell'Uefa di "almeno il 25% della capienza". Lo apprende l'ANSA. La lettera sara' poi girata dalla Federcalcio all'Uefa.