Champions: Real senza difesa cerca impresa ad Anfield

Senza difesa tra infortuni e Covid-19, ma forte del 3-1 dell'andata, il Real Madrid gioca domani ad Anfield in cerca di un posto nelle semifinali dell'Europa che conta. Potranno avere anche dei problemi le 'merengues', ma quando sentono aria di Champions si trasformano e vogliono che sia così anche domani. Così, nonostante le assenze dei vari Sergio Ramos, Varane e Lucas Vazquez, con il solo Mendy disponibile fra i titolari del reparto arretrato, che giocherà accanto a Militao, Nacho e Odriozola, il club 13 volte campione d'Europa cerca l'impresa ai danni del Liverpool, penalizzato a sua volta dalla mancanza del suo 'dodicesimo' uomo: il pubblico. E' un fattore che spesso ha trascinato i Reds, e quanto conti si è visto in questa stagione finora priva di spettatori in cui i campioni in carica della Premier sono precipitati in classifica e ora cercano riscatto in Europa, nonostante gli errori dell'andata a Madrid che sono costati un paio di reti.

"All'andata a Madrid abbiamo perso 3-1, quindi per la sfida di domani non abbiamo nulla da perdere - commenta Jurgen Klopp, tecnico dei Reds -. Il risultato ha dimostrato che hanno giocato meglio di noi, ma è stata solo la prima gara, ci sono ancora 90 minuti da giocare. Ma non avere i tifosi sarà un problema in più". "Dobbiamo provare a vincere bene questa partita. Se riusciamo a creare più di quanto fatto a Madrid - aggiunge -, il che non dovrebbe essere un problema visto che all'andata non abbiamo fatto molto, vedremo cosa succederà. Ma non possiamo dare per scontata la rimonta, soprattutto senza tifosi sugli spalti". L'importante sarà tenere a freno gente come Benzema e soprattutto, secondo Klopp "Vinicius che mi ha veramente impressionato: è un talento incredibile". Alisson è avvisato, stia attento al compagno di Selecao che già lo ha punito all'andata.