Tv: problemi di connettività Dazn per Inter-Cagliari, proteste

Pioggia di proteste sui social per i problemi di connettivita' su Dazn per Inter-Cagliari, anticipo domenicale della 30/a giornata di serie A, alle 12.20. Molti tifosi hanno denunciato di non esser riusciti a connettersi con la tv streaming, che si e' aggiudicata i diritti tv della serie A per il prossimo triennio, e di non essere riusciti percio' a vedere in diretta la partita tra la capolista e la squadra sarda.

"Tutto il nostro team sta lavorando per risolvere il problema", avevano detto fonti di Dazn, interpellate dall'ANSA, commentando i problemi. "Dazn ha rilevato che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da App", ha sottolineato una nota ufficiale della tv streaming. "Tutto il team DAZN sta lavorando per risolvere il problema quanto prima."