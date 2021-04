Moto: Honda annuncia, Marquez può tornare alle competizioni

"Situazione clinica molto soddisfacente", Marc Marquez "può tornare alle competizioni": è quanto annuncia la Honda in una nota diffusa dopo l'ultimo controllo sulle condizioni del pluricampione del mondo della motogp. La prima occasione per il rientro in garà sarà in occasione del gran premio del Portogallo, in programma il 18 aprile.

"Nella visita effettuata su Marquez dall'équipe medica dell'Ospedale Ruber Internacional, a quattro mesi dall'intervento - afferma la nota della Honda- e guidata dai medici Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta anche dai medici De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, per una pseudoartrosi infetta dell'omero destro, è stata riscontrata una condizione clinica molto soddisfacente, con evidenti progressi nel processo di consolidamento osseo. Nella situazione attuale - conclude la casa giapponese - Marquez può tornare alle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva".

"Prossima settimana a Portimao" in Portogallo per il gran premio di motociclismo, terza prova della stagione. E' felice il campione del mondo e annuncia il suo ritorno in gara in sella alla Honda dando appuntamento a tifosi e avversari fra pochi giorni. "Sono molto contento, ha twittato il campione spagnolo. Ieri sono stato visitato dai medici e mi hanno dato il via libera per tornare alle competizioni. Sono stati 9 mesi difficili, con momenti di incertezze e alti e bassi, e ora, finalmente, potrò godermi di nuovo la mia passione! Ci vediamo la prossima settimana a Portimao".