Premier: Il clou è Tottenham-Manchester United

Mentre Guardiola fa il conto alla rovescia per lo scudetto del City ospitando il Leeds del 'maestro' Bielsa e si concentra sul complicato ritorno col Dortmund, si fa incandescente la volata Champions che presente due sfide delicate: il Tottenham di Mourinho non può fallire la sfida con l'United, per ora secondo con un margine di sicurezza, ma la gara più importante è quella tra la sorpresa West Ham di Moyes, che difende il quarto posto e il Leicester terzo ma in frenata. Spera di approfittarne il Liverpool che riceve un avversario competitivo come l'Aston Villa e deve pensare all'impresa di recuperare due gol al Real pur con una difesa approssimativa. Attardato, l'Everton di Ancelotti deve rimettersi in corsa Europa League in casa del Brighton

