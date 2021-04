Ligue1: Lilla apre a Metz, chiude il Lione

Dopo l'impresa al Parco dei Principi il Lilla guida con +3 e, con la sua difesa impenetrabile e un buon attacco, spera di mantenere il vantaggio giocando a Metz mentre il Psg è impegnato a Strasburgo. Dopo le mirabilie di Mbappè e Neymar a Monaco, nonostante le tante assenze, i parigini hanno la testa al ritorno di martedì, che sarà un'altra epica battaglia col Bayern. Impegni diversi per le altre tre aspiranti alla Champions: facili per Monaco e Lione con Digione e Angers, difficile per il Marsiglia a Montpellier.

Il quadro della 32/ma giornata