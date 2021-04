Serie A: Udinese-Torino

Per un Samir che torna disponibile dopo un mese di stop, Gotti in difesa perde la sua colonna portante, Nuytinck, bloccato da un problema muscolare in allenamento. Per il resto, il tecnico ha solo l'imbarazzo della scelta. A centrocampo Arslan ha superato Walace nelle gerarchie e farà coppia con De Paul e Pereyra. Sulle fasce, ormai inamovibile sulla destra il giovane Molina, Stryger Larsen si sposterà a sinistra. Davanti, la coppia sarà composta da Llorente e Forestieri, con Okaka pronto a subentrare in corsa. Niente da fare per Deulofeu, la cui stagione continua a essere travagliata, con il ginocchio che non gli dà tregua. Il Covid ha colpito Sirigu, Nicola punta su Milinkovic-Savic: il serbo è in vantaggio su Ujkani per sostituire il portiere titolare. Per la trasferta di Udine, il tecnico granata sembra orientato a confermare l'undici che tanto bene ha fatto nel derby contro la Juve: l'esperimento di Verdi da mezzala è riuscito e può essere riproposto, davanti il tandem Belotti-Sanabria. Ancora indisponibile Singo, da valutare Lyanco, Nkoulou ha ripreso da qualche giorno gli allenamenti in gruppo: alla Dacia Arena, però, è in vantaggio il terzetto Izzo-Bremer-Buongiorno. Da sciogliere i dubbi per le fasce, con Ansaldi, Vojvoda e Murru a sfidarsi per due posti.