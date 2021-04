Serie A: Roma-Bologna

La Roma è impegnata in Europa League con l'Ajax e solamente domani, dopo una seduta di scarico ad Amsterdam, rientrerà nella Capitale nel primo pomeriggio per preparare in meno di 72 ore la sfida di domenica con il Bologna. Fonseca tra i convocati spera di riavere Smalling e Mkhitaryan, ma intanto deve rinunciare a Zaniolo da qui a probabilmente il resto della stagione. La visita di ieri in Austria ha fatto slittare il rientro di un mese. Nella migliore delle ipotesi può provare a tornare per le ultime due giornate di campionato, ma non è escluso che la Roma possa riabbracciarlo direttamente la prossima stagione. In vista della trasferta di Roma con i giallorossi, Mihajlovic incassa due buone notizie: Skorupski, negativizzatosi dal Covid, ha ottenuto l'idoneità sportiva e da domani sarà in gruppo, recuperato per la partita, come pure Mbaye. Il tecnico ritroverà anche Palacio, che ha scontato un turno di squalifica, mentre resta in dubbio Tomiyasu, per una noia muscolare al polpaccio che lo ha costretto al cambio con l'Inter. Out Medel, Hickey e Santander.