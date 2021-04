Serie A: Fiorentina-Atalanta

Per la partita di domenica al Franchi contro l'Atalanta la Fiorentina non avrà a disposizione Ribéry e Pulgar entrambi squalificati. Sempre ai box sia Kokorin che Igor alle prese da tempo con seri problemi muscolari. Rispetto all'ultima gara con il Genoa il tecnico Iachini recupera Malcuit. Muriel di nuovo in gruppo e Ilicic possibile titolare: sono le novità dell'Atalanta nel terzo giorno di preparazione alla trasferta con la Fiorentina. Il colombiano è praticamente risolto i problemi alla schiena ed è tornato al lavoro coi compagni, il fantasista sloveno, invece, può essere schierato nell'undici di partenza come il 12 marzo scorso contro lo Spezia dopo due partite dalla panchina. Gasperini, che ha indisponibili il lungodegente Hateboer, finalmente in campo oggi anche se alle prese col lavoro individuale, e Pessina positivo al Covid-19, può confermare il 4-2-3-1 visto con Verona e Udinese: dietro l'unica punta, più preferibilmente Zapata di Muriel, Pasalic con Malinovskyi e lo stesso Ilicic ai lati, De Roon e Freuler mediani, difesa a quattro davanti a Gollini con Toloi, Romero, Palomino o Djimsiti e Gosens. Tornando al classico 3-4-1-2, invece, Maehle sul lato destro con rinuncia a un giocatore offensivo.