Champions: Real Madrid-Liverpool, formazioni

Raphael Varane, difensore del Real Madrid, non scenderà in campo questa sera nella sfida dei quarti di Champions League contro il Liverpool, perché è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il Real, dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato dalla squadra. La sua assenza aggrava i problemi del tecnico 'merengue' Zinedine Zidane che nel reparto arretrato deve già fare a meno del capitano Sergio Ramos, fermo per un infortunio muscolare. Varane aveva preso parte con la nazionale francese, la settimana scorsa, al match contro la Bosnia delle qualificazioni mondiali.