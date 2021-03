Fiorentina, Iachini: 'Non pensavo di tornare'

''Voglio innanzitutto dare un saluto affettuoso a Cesare Prandelli, con il quale ci sono grande amicizia e stima reciproca. Mi è dispiaciuto di questa sua situazione, non pensavo di dover tornare ma nel calcio succede'. Così Beppe Iachini nel giorno del ritorno alla Fiorentina dopo le dimissioni del collega. I due si sono incrociati in mattinata al Centro sportivo 'Davide Astori'.''Tornare mi dà un'emozione particolare, la Fiorentina è la mia squadra del cuore per quello che ho vissuto da calciatore prima e da allenatore poi, mi sento come a casa - ha proseguito Iachini ai canali ufficiali del club -Come lo scorso anno sono stato richiamato in un momento di difficoltà e come sempre cercherò di dare il massimo. Ho visto la squadra, i ragazzi sono un po' abbattuti per qualche risultato venuto meno, ma al tempo stesso hanno voglia di riscattarsi e fare bene''. L'obiettivo è la salvezza che la Fiorentina non ha ancora centrato: ''Ci aspettano da qui alla fine 10 partite difficili e dovremo farci trovare pronti'' il mantra del tecnico marchigiano che in queste ore si è sentito per telefono con il presidente Rocco Commisso: ''Fra noi c'è un ottimo rapporto, mi dispiace che anche lui viva una simile situazione così. Lavoreremo tutti insieme per ritrovare quella compattezza e quello spirito che ci possano aiutare a conquistare prima possibile i punti necessari per salvarci''. Il suo ritorno è stato commentato, sui social del club viola con diversi 'like' da parte dei giocatori: fra questi Ribéry, Biraghi, Martinez Quarta, Kouamé, Terracciano e Amrabat, quest'ultimo finito nelle ultime gare in panchina sotto la gestione Prandelli il cui addio invece, tranne il messaggio sentito di ringraziamento da parte di Vlahovic postato su Instagram, non ha provocato reazioni o commenti sui social dal resto della squadra. ''Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto'' le parole affettuose del giovane attaccante dal ritiro con la nazionale serba, accompagnate da una foto di un abbraccio in campo fra lui e Prandelli: dopo l'addio alla Fiorentina e forse anche al calcio l'ex ct si è rifugiato fra gli affetti familiari.