De Laurentiis: 'Bravi Gattuso e tutta la squadra'

"Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre". Questo il tweet di Aurelio De Laurentiis alle 2.56 della notte. Un tweet con cui il presidente del Napoli spezza il silenzio stampa azzurro dopo la vittoria contro la Roma e fa i complimenti al tecnico e alla squadra. De Laurentiis era in tribuna ieri all'Olimpico, poi è andato via visto anche il gelo che c'era sugli spalti, ma in piena notte non ha resistito alla tentazione di fare i complimenti alla squadra che aveva incontrato negli spogliatoi prima dell'inizio della partita per dare il suo incoraggiamento e i suoi stimoli. Un segnale della felicità del presidente per il doppio successo nelle trasferte contro Milan e Roma che hanno riacceso l'inseguimento del Napoli a un posto in Champions League: ora il Napoli è quinto a due punti dall'Atalanta ma con una partita in meno quella di Torino contro la Juventus da recuperare il 7 aprile.