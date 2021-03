Sci, delusione Brignone: 'Ora una pausa'

Due quarti posti, con l'amaro in bocca soprattutto per Federica Brignone. L'Italia saluta ai piedi del podio l'ultima giornata della stagione della coppa del mondo di sci: con l'azzurra, quarta nel gigante, c'è anche Alex Vinatzer medaglia di legno nello slalom speciale. Il gigante è stato vinto con una seconda manche-show dalla neozelandese Alice Robinson, 19 anni e terzo successo in coppa. Che beffa l'americana Mikaela Shiffrin, seconda e al suo 105/o podio in carriera. Terza la slovena Meta Hrovat. Poi Federica Brignone (Marta Bassino settima ed Elena Curtoni 13/a). Felice perché si chiude la stagione, decisamente meno per i risultati la Brignone che è apparsa molto delusa e con l'unico obiettivo ora di staccare la spina. "Sono contenta di aver chiuso la stagione, sono davvero stanca. E' stato positivo come ho lottato nella seconda manche. Spero di ritrovare la migliore motivazione per tornare ad allenarmi al meglio. Adesso ho bisogno di staccare un po'. Il mio sogno era quello di vincere la Coppa del mondo, per me è sempre stato il traguardo più ambito. Amo sciare e lo farò per divertirmi anche a fine stagione". "E' stata un'annata davvero intensa e devo recuperare energie fisiche e mentali prima di riprendere ad allenarmi - ha aggiunto la campionessa azzurra -. Mi prendo qualche settimana per riposare, poi tornerò alla nostra attività e fisseremo i nostri obiettivi".