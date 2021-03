Ciclismo: il belga Stuyven vince la Milano-Sanremo 'Ho azzardato'

Il belga Jasper Stuyven (Trek Seafredo) ha vinto la 112/a edizione della Milano-Sanremo.

Nella volata finale, Caleb Ewan ha conquistato il secondo posto, precedendo Wout van Aert, campione in carica, Peter Sagan e Mathieu van der Poel. Ottavo posto per l'italiano Sonny Colbrelli

"Ho azzardato un all-in, così ho vinto la Milano-Sanremo", Stuyven usa una metafora del poker per analizzare il suo primo successo in una Monumento.

"Non riesco davvero a realizzare di aver vinto qui - spiega il 29enne, ai microfoni della Rai - e descrivere quello che sento dentro. E' incredibile non trovo le parole. Magari me renderò meglio conto domani o tra qualche settimana".