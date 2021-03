Serie A: Verona-Atalanta, formazioni

Domenica alle 12.30 in campo Verona-Atalanta

Gosens, infortunatosi contro il Real Madrid per un problema all'adduttore sinistro è indisponibile, al pari dei lungodegenti Hateboer e Sutalo; verrà sostituito dal 2002 Ruggeri. L'unico vero ballottaggio per il Bentegodi è in porta, tra Sportiello e il titolare Gollini, in panchina da 5 partite. In mediana rientra Freuler, squalificato in coppa, accanto a De Roon; conferme per Toloi-Romero-Djimsiti dietro e Maehle laterale destro, mentre Pessina torna tra le linee, o da solo o con Pasalic dietro Zapata: l'eventuale seconda punta sarebbe Muriel e non Ilicic.

Probabili formazioni di Verona-Atalanta.

Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 23 Magnani, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 20 Zaccagni, 92 Lasagna. (22 Berardi, 25 Pandur, 13 Udogie, 6 Lovato, 15 Cetin, 27 Dawidowicz, 14 Ilic, 26 Vieira, 33 Sturaro, 3 Dimarco, 40 Bessa, 9 Salcedo, 11 Favilli). All: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dawidowicz, Lovato. Indisponibili: Ruegg, Colley, Kalinic.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 40 Ruggeri; 32 Pessina; 9 Muriel, 91 D. Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 13 Caldara, 41 Ghislandi, 20 Kovalenko, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 88 Pasalic, 72 Ilicic, 7 Lammers). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Freuler. Indisponibili: Gosens, Hateboer, Sutalo. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 475; 390; 170.