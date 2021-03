Serie A: Juventus-Benevento, formazioni

Centrocampista ammette: obiettivo principale era la Champions

TORINO

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - "È presto per fare un bilancio della stagione, il campionato è aperto: dobbiamo cercare di vincere tutte le partite perché non è ancora tutto perso". Così il centrocampista della Juventus Arthur sull'obiettivo tricolore. "È presto per fare un bilancio della stagione - aggiunge ai microfoni di Sky facendo un punto sull'annata in corso - se vinciamo il campionato o se vinciamo la Coppa Italia potrebbe essere una stagione positiva. L'obiettivo più grande che avevamo era la Champions, ma non possiamo più provare a vincerla". "L'infortunio? E' stato strano, ma ho avuto la fortuna di essere seguito da grandi professionisti - conclude il bianconero -: adesso sto meglio, non sono ancora al 100% e devo controllare i carichi di lavoro, ma sto facendo il massimo con i medici e i fisioterapisti per arrivare al top il prima possibile".

Probabili formazioni di Juventus-Benevento.

Juventus (4-4-2): 77 Buffon; 13 Danilo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 33 Bernardeschi; 22 Chiesa, 25 Rabiot, 5 Arthur, 44 Kulusevski; 7 Ronaldo, 9 Morata (1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 14 McKennie, 30 Bentancur, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli) All.: Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Dybala, Ramsey.

Benevento (3-5-2): 1 Montipò, 13 Tuia, 5 Caldirola, 93 Barba, 8 Tello, 56 Hetemaj, 10 Viola, 29 Ionita, 16 Improta, 17 Caprari, 9 Lapadula. (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 18 Foulon, 58 Pastina, 14 Dabo, 19 Insigne, 7 Gaich, 20 Di Serio, 21 Moncini, 25 Sau). All.: Inzaghi Squalificati: Glik, Schiattarella. Diffidati: Foulon. Indisponibili: Letizia, Depaoli, Iago Falque. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1,18; 7,25; 14.

Probabili formazioni di Udinese-Lazio

Udinese (3-5-1-1): 1 Musso; 50 Becao, 17 Nuytinck, 14 Bonifazi; 16 Molina, 10 De Paul, 22 Arslan, 11 Walace, 19 Stryger Larsen; 37 Pereyra; 32 Llorente. (31 Gasparini, 96 Scuffet, 77 Zeegelar, 87 De Maio, 6 Makengo, 21 Braaf, 29 Micin, 7 Okaka, 30 Nestorovski, 46 Forestieri). All.: Gotti. Squalificati: nessuno. Diffidato: Musso. Indisponibili: Jajalo, Pussetto, Samir, Deulofeu, Ouwejan.

Lazio (3-5-2): 25 Reina; 4 Patric, 14 Hoedt, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 20 Caicedo, 17 Immobile. (1 Strakosha, 71 Alia, 26 Radu, 37 Musacchio, 19 Lulic, 16 Parolo, 18 Escalante, 92 Akpa Akpro, 32 Cataldi, 7 Pereira, 94 Muriqi, 11 Correa). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Caicedo, Fares, Acerbi. Indisponibili: Luiz Felipe, Fares. Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 3.25 3.25 2.25

Probabili formazioni di Sampdoria-Torino

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 25 Alex Ferrari, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 6 Ekdal, 14 Jankto; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. (30 Ravaglia, 95 Avogadri, 22 Yoshida, 21 Tonelli, 19 Regini, 16 Askildsen, 5 Adrien Silva, 38 Damsgaard, 26 Leris, 8 Verre, 10 Keita, 20 La Gumina). All.: Ranieri. Squalificati: Ramirez. Diffidati: Yoshida. Indisponibili: Letica, Torregrossa.

Torino (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 88 Rincon, 38 Mandragora, 10 Gojak, 15 Ansaldi; 19 Sanabria, 9 Belotti (18 Ujkani, 32 Milinkovic-Savic, 7 Lukic, 8 Baselli, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 17 Singo, 24 Verdi, 26 Bonazzoli, 29 Murru, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic. Indisponibili: Nkoulou. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 2,50; 3,25; 3,85.