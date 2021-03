Serie A: Fiorentina-Milan, formazioni

Domenica alle 18 in campo Fiorentina-Milan.

Per la partita al Franchi contro il Milan la Fiorentina sta valutando le condizioni di Biraghi e Amrabat esclusi nell'ultima trasferta a Benevento per problematiche varie: l'esterno e il centrocampista viola continuano a svolgere lavoro differenziato in attesa del via libera per tornare ad allenarsi con i compagni. Situazione più complicata per Kokorin alle prese con un serio infortunio muscolare sommato al ritardo di forma con cui l'attaccante russo si è presentato a gennaio

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 2 Martinez Quarta; 23 Venuti, 5 Bonaventura, 78 Pulgar, 10 Castrovilli, 22 Caceres; 9 Vlahovic, 7 Ribéry. A disp.1 Terracciano, 21 Rosati, 3 Biraghi, 25 Malcuit, 15 Maxi Olivera, 27 Barreca, 77 Callejon, 92 Eysseric, 34 Amrabat, 6 Borja Valero, 28 Montiel, 11 Kouamè. All.: Prandelli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Pulgar. Indisponibili: Igor, Kokorin.

Milan (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma, 5 Dalot, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 T. Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 15 Hauge; 11 Ibrahimovic (1 Tatarusanu, 90 A.Donnarumma, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 4 Bennacer, 18 Meite, 21 B.Diaz, 33 Krunic, 7 Castillejo). All.: Pioli. Squalificati: Rebic. Diffidati: Castillejo, Rebic. Indisponibili: Calabria, Leao, Maldini, Mandzukic, Romagnoli. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 3,25; 3,25; 2,55.