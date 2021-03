Europa League, la Roma ai quarti con l'Ajax

La Roma affronterà l'Ajax nei quarti di finale dell'Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. E' l'unica squadra italiana nelle coppe europee.

Il Manchester United che ha eliminato il Milan affronterà gli spagnoli del Granada ai quarti di finale di Europa League. La vincente del doppio confronto se la vedrà in semifinale con la vincente tra Roma e Ajax. Nell'altra parte del 'tabellone' di Europa League c'è l'Arsenal che ai quarti affronterà lo Slavia Praga.

La vincente tra le due formazioni affronterà la vincentre dell'altro quarto di finale tra Villarreal e Dinamo Zagabria, squadra che ha eliminato a sorpresa il Tottenham di Mourinho. Le date dei quarti per proseguire nel percorso che porta alla finale del 26 maggio alla Gdańsk Arena di Danzica in Polonia sono già programmate: l'andata l'8 aprile e il ritorno il 15 aprile.