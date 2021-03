Entrata killer, portiere Slavia esce in barella

Bruttissimo fallo nel corso della ripresa di Rangers-Slavia Praga di Europa League. Un vero e proprio colpo da kung-fu da parte del giocatore scozzese Roofe sul portiere ceco Kolar si tramuta in una espulsione immediata e nell'uscita del portiere degli ospiti in barella per una brutta ferita sul volto.

L'estremo difensore classe 1994, ha subito un intervento killer: Roofe, alla caccia del pallone, ha infatti colpito il portiere avversario sul volto con i tacchetti.

Il resto della partita (terminata 2-0 per lo Slavia Praga qualificato ai quarti) è stato all'insegna del nervosismo tanto che i Rangers hanno chiuso in nove a causa dell'espulsione anche di Balogun per un altro brutto fallo. Poi altri falli e una rissa nel finale.