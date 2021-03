Svezia, Ibrahimovic torna in nazionale dopo 5 anni

Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale.Il 39enne attaccante del Milan, cinque anni dopo il suo ritiro internazionale e a tre mesi dall'Europeo, è stato convocato dalla Svezia per le partite di qualificazione al Mondiale contro Georgia e Kosovo, in programma a fine mese, e per l'amichevole con l'Estonia. Lo ha annunciato il ct della nazionale, Janne Andersson. "E' bello vedere che Ibrahimovic vuol tornare in nazionale". Così il ct della Svezia, Janne Andersson, accoglie il rientro del 39enne attaccante Milan, che si era ritirato dall'attivita' internazionale 5 anni fa. "Non vedo l'ora di ritrovare la squadra - ha detto Andersson, dopo il rinvio degli appuntamenti di novembre per la pandemia -. Quanto a Zlatan, è il miglior calciatore che abbiamo avuto a disposizione in questi anni, e sapere che lui voleva tornare è stata un'ottima notizia. Oltre a quel che può dare in campo, ha un'esperienza incredibile e può trasmetterla al resto della squadra". Il ct svedese ha rivelato che il team manager ha avuto diverse difficolta' ad accordarsi con i club per le chiamate vista la pandemia: "E' stato tutto più frenetico".

Zlatan Ibrahimovic ha commentato a modo suo la convocazione nella Nazionale svedese da parte del ct Janne Andersson. L'attaccante tornerà per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo, oltre che per l'amichevole contro l'Estonia. Ibra tornerà a vestire la maglia della Svezia quasi cinque anni dopo l'ultima volta: giocò l'Europeo 2016 in Francia, affrontando anche l'Italia di Antonio Conte. Il bomber del Milan, su Instagram, ha prontamente scritto: "Il ritorno di Dio", postando una foto che lo ritrae con la divisa della Nazionale svedese e ovviamente la fascia di capitano.