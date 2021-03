Champions: Bayern Monaco-Lazio, probabili formazioni

E' la vigilia della trasferta più dura della stagione, in casa contro i campioni d'Europa e del mondo in carica e con un 4-1 subito in casa all'andata da rimontare. La Lazio però ci crede e Simone Inzaghi chiede di ripartire dalle piccole cose: "Abbiamo compromesso la qualificazione all'andata", ammette il tecnico biancoceleste alla conferenza stampa di vigilia dell'ottavo di finale di Champions di domani in casa del Bayern Monaco. Ma a chi gli chiede se conterà più la prestazione che non il risultato, l'allenatore laziale si fa serio e annuisce: "Sicuramente sì: andremo a fare la nostra gara", replica Inzaghi alla conferenza stampa di vigilia. "Sappiamo quanto abbiamo lavorato in questi anni per giocare sfide come quella di domani sera in stadi così prestigiosi e contro grandissime squadre - prosegue - Andremo lì per fare la partita nel migliore dei modi, anche perché prima di incontrare il Bayern non avevamo mai perso. Anche domani sera vogliamo fare una grande gara". Salvo clamorose e improbabili quanto auspicabili rimonte, sarà anche l'ultima apparizione in Champions dei biancocelesti quest'anno. E nella corsa alla qualificazione per la prossima edizione, Inzaghi sa bene quanto uscire a testa alta dall'Allianz Arena domani possa essere funzionale anche nella rincorsa all'Europa via campionato: "La Champions non deve più essere un'eccezione, sono d'accordo - sottolinea - Bisognerebbe farla con più frequenza. Gli ottavi mancavano da vent'anni, la partecipazione da più di dieci, sono d'accordo sul fatto di doverla centrare con più continuità. Sappiamo che non è semplice. Davanti a noi ci sono cinque corazzate più l'Atalanta, ma noi vogliamo dare continuità". Intanto però domani sarà l'ultima chance per 'godersi' questo ottavo contro i più forti, come Inzaghi aveva chiesto invano all'andata e ribadisce oggi: "Dobbiamo goderci fino in fondo una serata come quella di domani sera. Spero possa ricapitare, siamo tutti ambiziosi".

Probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Bayern Monaco (4-2-3-1): 1 Neuer; 4 Sule, 17 Boateng, 21 Hernandez, 19 Davies; 6 Kimmich, 18 Goretzka; 7 Gnabry, 25 Muller, 10 Sané; 9 Lewandowski (39 Hoffmann, 5 Pavard, 8 Javi Martinez, 19 Davies, 20 Sarr, 27 Alaba, 22 Roca, 29 Coman, 40 Tillman, 42 Musiala, 36 Stiller, 13 Choupo-Moting). All.: Flick.

Lazio (3-5-2): 25 Reina; 37 Musacchio, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savic, 18 Escalante, 10 Luis Alberto, 96 Fares; 11 Correa, 94 Muriqi. (1 Strakosha, 71 Alia, 4 Patric, 14 Hoedt, 6 Leiva, 7 Pereira, 16 Parolo, 19 Lulic, 32 Cataldi, 92 Akpa Akpro, 17 Immobile, 20 Caicedo). All.: Inzaghi. Arbitro: Istvan Kovacs (Rom). Quote Snai: 1,32; 5,75; 8,50.