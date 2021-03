Sci: via finali e corsa alle coppe, Italia tifa Goggia

A Lenzerheide continua a nevicare ed il meteo promette niente di buon per le prossime ore. E già sono saltate le prime prove in vista delle discese uomini e donne che mercoledì apriranno le Finali elvetiche della coppa del mondo di sci. Resta così solo domani per una unica indispensabile prova. Altrimenti salta tutto: niente prova e niente gara. E' questa infatti la regola della discesa, disciplina in cui gli atleti rischiano grosso e dunque devono poter conoscere almeno un po' il tracciato percorrendolo ad alta velocità. In più il regolamento delle Finali è molto preciso: niente recuperi e niente spostamenti di gare. Se salta la prova non si gareggia e le classifiche vengono congelate. Questo significherebbe che lo svizzero Beat Feuz si porterebbe a casa la sua quarta coppa di discesa in serie grazie ai suoi 486 punti contro i 418 dell'unico potenziale rivale, l'austriaco Matthias Mayer. E significherebbe anche che Sofia Goggia, con i suoi 480 punti, nulla avrebbe da temere dalle svizzere Corinne Suter con 410 e Lara Gut-Behrami con 383. Per Sofia sarebbe la seconda coppa dopo quella vinta nel 2018 davanti alle leggendaria Lindsey Vonn.

Dunque non resta che aspettare e vedere se il meteo migliorerà e se gli organizzatori svizzeri riusciranno comunque a preservare il tracciato dalla tanta neve e preparare una pista sicura. "Sono tranquilla e concentrata" ha intanto saggiamente detto l'olimpionica azzurra che a tempo di record si è ripresa dalla frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro del 31 gennaio scorso (che le è costata la partecipazione ai mondiali di Cortina) e subito si è rimessa sugli sci, pronta a difendere in gara il suo primato.

Dopo le discese di mercoledì, giovedì 18 marzo sono in programma i due superG. L'austriaco Vincent Kriechmayr - due ori a Cortina - e la svizzera Lara Gut-Behrami - doppietta iridata anche per lei - hanno già vinto con anticipo le rispettive coppe. Venerdì ci sarà invece la gara a squadre mentre sabato toccherà al gigante uomini ed allo slalom donne. Nel gigante si giocherà un partita molto influente anche per la conquista della grande coppa del mondo. Lo svizzero marco Odermatt, in un crescendo di rendimento, ha infatti 625 punti contro i 600 del francese Alexis Pinturault. Non meno accesa sarà la battaglia per la coppa di slalom donne: in corsa la slovacca Petra Vhlova con 612 punti, l'austriaca Katharina Liensberger con 590 e l'americana Mikaela Shiffrin con 575. Infine domenica si chiuderà con lo slalom uomini ed il gigante donne. Ma in queste due gare tutto è già stato deciso. L'austriaco Marco Schwarz ha in tasca la coppa così come l'azzurra Marta Bassino, dominatrice stagionale del gigante ed ulteriore conferma di quel che succede da qualche anno nello sci azzurro: le ragazze sono decisamente più brave dei maschi, nessuno dei quali è in lizza per una coppa.

Le partite più grosse di queste Finali sono dunque quelle per le due grandi coppe del mondo uomini e donne: per la prima sono in lizza il francese Alexis Pinturault con 1.100 punti e lo svizzero Marco Odermatt con 1.069. Sono entrambi atleti polivalenti con Odermatt però più orientato all'alta velocità e forte di uno stato di forma eccellente in questo periodo e che l'ha spinto alle spalle del francese che pure aveva dominato tutta la stagione. Tra le donne sarà scontro tra super campionesse: Vhlova, che è soprattutto atleta di discipline tecniche, mentre la Gut è un grandissima polivalente, eccellente nella velocità ma pure in gigante. Ha dunque maggiori possibilità per andare a punti. La corsa è aperta.