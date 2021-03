Champions: Real Madrid-Atalanta, formazioni

In campo stasera Real Madrid-Atalanta e Manchester City-Borussia Mönchengladbach, ottavi di ritorno di Champions League DIRETTA

Vendere cara la pelle, ma coi piedi per terra: l'imperativo dell'Atalanta alla vigilia di una nuova pagina di storia. "Potremmo mettere il pullman davanti alla porta, ma non è la nostra filosofia. Se siamo arrivati a giocarci col Real Madrid l'accesso ai quarti è stato grazie alle nostre potenzialità offensive", la premessa di Gian Piero Gasperini presentando da Valdedabas l'ottavo di ritorno di Champions League. Niente attacchi a testa bassa, ma raziocinio: "L'affrontiamo con lo spirito di chi vuole essere competitivo e di stare dentro la partita il più possibile. Le nostre chance passano dalla capacità di contenere il Real: è quella la base per metterci qualcosa di più - rimarca il tecnico nerazzurro -. Non possiamo pensare di poter vincere a tutti i costi, sarebbe presuntuoso. Vogliamo contenerli e proporci: entreremo per fare la nostra partita con le nostre idee cercando di avere una buona partenza. Dovremo saper leggere lo sviluppo della partita".

Probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Real Madrid (3-5-2): 1 Courtois; 5 Varane, 4 Sergio Ramos, 6 Nacho; 17 Lucas Vazquez, 8 Kroos, 15 Valverde, 10 Modric, 23 Mendy; 9 Benzema, 20 Vinicius. (13 Lunin, 26 Altube, 3 Militao, 12 Marcelo, 22 Isco, 11 Asensio, 25 Rodrygo, 34 Hugo Duro).

All.: Zidane.

Atalanta (3-4-1-2): 57 Sportiello; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 32 Pessina, 8 Gosens; 88 Pasalic; 9 Muriel, 91 D. Zapata. (31 Rossi, 95 Gollini, 6 Palomino, 13 Caldara, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 7 Lammers). All.: Gasperini.

Arbitro: Danny Makkelie (Ola) Quote Snai: 2,10; 3.65; 3,25