Speciali, diversaMente: Lignano fa festa con i disabili

Più di 500 ore in acqua in totale in tre giorni per i ragazzi disabili che, sotto l'egida della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) si sono dati appuntamento a Lignano Sabbiadoro (UD) per 'Speciali, diversaMente'. Tra sessioni di allenamento in apnea e nuoto pinnato, tecniche di respirazione e utilizzo di innovativi materiali per migliorare le perfomances hanno trovato spazio anche due record del mondo Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea dinamica realizzati da Fabrizio Pagani con e senza pinne (129,47 mt in 2'26'' quello di oggi con pinne nella piscina del Villaggio Sportivo 'Bella Italia'), oltre all'incontro con due tra le più titolate atlete azzurre, ovvero Mara Zaghet, campionessa italiana di nuoto pinnato di fondo e mezzofondo e bronzo europeo sulla distanza di 6 km, e Alessia Zecchini, la donna più 'profonda del mondo' che, con i suoi -113 metri, ha stabilito un primato straordinario