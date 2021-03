Coppa America: vento troppo debole, slitta partenza gara 7

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Vento troppo debole, slitta di qualche minuto la partenza della sfida tra Luna Rossa e Te Rehutai, gara 7 della finale di America's Cup in corso nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Oggi si riparte dal 3-3 maturato ieri dopo la terza giornata di regate, ma il vento è ancora inferiore ai 6,5 nodi previsti dal regolamento per poter dare il via.

Anche oggi, se il vento si alzerà oltre la soglia minima, sono in programma due regate, gara 7 e gara 8. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette.

