Serie A: in campo Benevento-Fiorentina 0-3 LIVE

Serie A: in campo Benevento-Fiorentina 0-3 DIRETTA

45' + 2 GOL! Benevento-FIORENTINA 0-3! Rete di Vlahovic.

27' GOL! Benevento-FIORENTINA 0-2! Rete di Vlahovic. Traversone di Eysseric, Montipò salva su Caceres ma non può nulla su Vlahovic che insacca da posizione ravvicinata.

9' GOL! Benevento-FIORENTINA 0-1! Rete di Vlahovic. L'azione parte da uno spunto di Ribery, cross di Eysseric deviato, Vlahovic di sinistro da centro area batte Montipò.

Curiosità: in tutti i tre precedenti in Serie A tra Benevento e Fiorentina, una delle due squadre non è riuscita ad andare a segno.

Le scelte di Prandelli: Vlahovic e Ribery in attacco, Venuti e Caceres gli esterni. In mediana spazio a Bonaventura ed Eysseric, out Amrabat.

Le scelte di Inzaghi: Gaich preferito a Lapadula, Caprari e Ionita a supporto. Schiattarella davanti alla difesa, confermati Viola e Tuia.