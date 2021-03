Serie A: Atalanta-Spezia, probabili formazioni

L'Atalanta è al punto chiave della stagione: "Non possiamo imporci di dover vincere a ogni costo contro l'Inter, la Juve in finale di Coppa Italia e il Real Madrid: se pensiamo di dover puntare al campionato e alla Champions, il rischio è la frustrazione". La premessa di Gian Piero Gasperini all'ottava di ritorno in serie A, antipasto del ritorno degli ottavi in Europa: "Lo Spezia presenta difficoltà diverse e immediate. Veniamo da una sconfitta a San Siro che ci lascia soddisfatti - rimarca il tecnico -. La squadra è sul pezzo, motivata, in crescita. E il prossimo avversario è un bellissimo esempio di come si possa perseguire un obiettivo attraverso il gioco: per prendergli la palla devi essere organizzato". Tutta la vigilia del tecnico è imperniata sulla difesa della filosofia nerazzurra: "Una strada tracciata anche lunedì sera con l'Inter: crescere per andare a giocare senza snaturarci contro questo tipo di squadre, restare in alto in classifica e giocare in Europa. E' il nostro modo di concepire il calcio".

Probabili formazioni di Atalanta-Spezia.

Atalanta (3-4-1-2): 57 Sportiello; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 11 Freuler, 88 Pasalic, 8 Gosens; 18 Malinovskyi; 72 Ilicic, 9 Muriel. (31 Rossi, 95 Gollini, 6 Palomino, 13 Caldara, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 15 De Roon, 20 Kovalenko, 32 Pessina, 59 Miranchuk, 7 Lammers, 91 D. Zapata). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: Freuler. Indisponibili: Hateboer, Sutalo.

Spezia (4-3-3): 1 Zoet; 69 Vignali, 34 Ismajli, 28 Erlic, 20 S.Bastoni; 88 Leo Sena, 8 M.Ricci, 25 Maggiore; 31 Verde, 18 Nzola, 11 Gyasi. (99 Pucci, 19 Terzi, 5 Marchizza, 22 Chabot, 21 Ferrer, 4 Acampora, 24 Estevez, 26 Pobega, 9 Galabinov, 17 Farias, 80 Agudelo, 91 Piccoli). All.: Italiano.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Ferrer, Gyasi, M.Ricci. Indisponibili: Krapikas, Mattiello, Provedel, Saponara. Arbitro: Marini di Roma. Quote Snai: 1,27; 5,75; 11,00.