Italiano: L'Atalanta non sarà distratta dalla Champions'

Guai a pensare a un'Atalanta distratta dalla sfida di Champions League. Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, mette in guardia i suoi in vista dell'anticipo di campionato previsto venerdìsera a Bergamo. All'andata finì 0-0, e il tecnico siciliano spera di ripetere la bella prestazione contro la formazione di Gasperini, magari ripartendo dal secondo tempo della sfida contro il Benevento di sabato scorso. "Contro il Benevento mi è piaciuto l'atteggiamento offerto nella ripresa, speriamo di portarcelo dietro anche per la gara contro l'Atalanta. I bergamaschi distratti dalla Champions? Non credo - dice il tecnico -, anche all'andata l'Atalanta era attesa qualche giorno dopo dalla partita contro il Liverpool, e non avevo visto una squadra distratta. L'Atalanta sta facendo grandi cose, esprime un calcio spettacolare e penso che arrivi concentrata all'appuntamento.Noi dovremo essere bravi come all'andata, e riproporre lo stesso atteggiamento che ci aveva consentito di limitare gli avversari. Se interpretiamo la partita nella giusta maniera, possiamo fare risultato".

Muovere la classifica sarebbe importante, anche in vista dei prossimi scontri salvezza: "Ci aspettavamo di lottare e soffrire in questa zona di classifica, fino a oggi essere stati bravi a stare fuori dalla zona rossa è motivo di orgoglio, ma quello che conta è tenerla lontana fino al 23 maggio, e cercheremo in queste ultimo due mesi e mezzo di centrare obiettivo" dice Italiano.