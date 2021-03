Coppa America, Sirena: 'Giornata positiva per Luna Rossa'

"E' stata una giornata importante e interessante" : è soddisfatto Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa, dopo la prima giornata di regate della finale di Coppa America di vela, che vede l'imbarcazione italiana e Team New Zealand sul punteggio di parità, 1-1.

"C'era molta aspettativa da parte di entrambi i team e molta curiosità nel capire quali fossero le differenze tra le performance delle due barche, ha detto Sirena. Abbiamo regatato in un range di vento, dai 13 ai 18 nodi, che è molto più favorevole alla loro configurazione, quindi abbiamo visto che regatando bene possiamo batterli è una buona notizia per noi e ci dà ancora più confidenza. Sicuramente -ha concluso Sirena- abbiamo fatto degli errori, che domani analizzeremo con attenzione, ma la giornata si chiude in maniera positiva e ci dà molto carica."