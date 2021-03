Morata recupera, Pirlo lo convoca

Alvaro Morata ce la fa: l'attaccante spagnolo, infatti, ha recuperato dall'infezione virale e sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di questa sera contro lo Spezia. Convocato anche Nicolò Fagioli, ma le assenze per il tecnico sono tante e pesanti: restano out Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Dybala.

Pirlo, riscatto e continuiamo a lottare per scudetto - "Sarà una gara difficile e importante per noi, dobbiamo riscattare i due punti persi e continuare a lottare per lo scudetto": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della partita infrasettimanale contro lo Spezia. "Stanno dimostrando di essere all'altezza della serie A e stanno facendo un gran campionato - ha continuato l'allenatore - e si pensava che fosse una Cenerentola, invece può giocarsela alla pari anche contro le big e lo ha dimostrato". "Il nostro obiettivo non cambia: siamo lontani dalla vetta, ma i nostri obiettivi sono sempre gli stessi" aggiunge il tecnico della Juventus che non vuole assolutamente gettare la spugna in chiave scudetto. "Dobbiamo pensare a vincere partita per partita perché è nelle nostre corde, non guardiamo chi ci sta sopra o sotto ma pensiamo solo a noi - sottolinea l'allenatore - e l'obiettivo deve stare nella nostra testa: ci sono ancora tante gare e alcune saranno molto importanti, finché ci sarà spazio per recuperare ci saremo con la testa".

Juve, componente gruppo squadra positivo - Un nuovo caso di Covid è stato rilevato, nel corso dei controlli previsti dai protocolli in vigore, alla Juventus. Secondo quanto reso noto dal club si tratta di un "componente del gruppo squadra, non calciatore, che è stato posto in isolamento". Il club bianconero, "è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un'efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".

Italiano, pronostico contro, usiamo qualità - - "Il pronostico non è dalla nostra parte, e abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato, ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere in campo le nostre qualità". L'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, traccia la strada in vista della difficile partita contro la Juventus in programma domani sera a Torino. Una partita che evoca dolci ricordi per lo Spezia: l'ultimo confronto diretto in Piemonte risale all'ultima giornata della stagione 2006/2007, in Serie B, quando i liguri batterono la Juventus e si garantirono i play-out per non retrocedere, conservando poi la categoria al termine del doppio confronto con l'Hellas Verona.

Probabili formazioni di Juventus-Spezia in programma questa sera alla 20:45



Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 28 Demiral, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 14 McKennie; 7 Ronaldo, 44 Kulusevski (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 8 Ramsey, 9 Morata, 33 Bernardeschi, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 51 Peeters) All.: Pirlo.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Cuadrado, Frabotta.

Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 21 Ferrer, 19 Terzi, 28 Erlic, 20 S.Bastoni; 88 Leo Sena, 8 M.Ricci, 25 Maggiore; 31 Verde, 80 Agudelo, 17 Farias. (1 Zoet, 34 Ismajli, 5 Marchizza, 22 Chabot, 69 Vignali, 4 Acampora, 24 Estevez, 10 Agoumé, 9 Galabinov, 11 Gyasi, 18 Nzola, 91 Piccoli). All.: Italiano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: M.Ricci, Ferrer, Gyasi.

Indisponibili: Mattiello, Pobega, Saponara, Rafael.

Arbitro: Sacchi di Macerata