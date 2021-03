Euro 2021: Gravina "sede unica? Voci infondate"

"Sono voci infondate, abbiamo molta fiducia nelle nostre autorità di governo e siamo convinti che recupereremo terreno per quanto riguarda la politica della vaccinazioni". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, respinge l'ipotesi di sede unica per i prossimi europei: ancora oggi il premier britannico Boris Johnson ha rilanciato la candidatura del Regno Unito per ospitare molte più gare del torneo continentale. "Siamo fiduciosi. Siamo pronti per avviare il fischio di inizio della nostra prima partita a Roma" ha sottolineato Gravina, a margine della consegna di 600 palloni da parte della Figc allo Spallanzani.