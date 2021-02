Tiger Woods trasferito in altro ospedale di Los Angeles

Tiger Woods è stato trasferito dall'Harbour-UCLA al Cedars-Sinai Medical Center, ospedale situato a West Hollywood (contea di Los Angeles, California), "per continuare le cure ortopediche e il recupero". Lo fa sapere Anish Mahajan Chief Medical Officer e CEO ad interim dell'ospedale dove il campione di golf è stato operato per gravi lesioni alle gambe dopo un brutto incidente d'auto. L'ex numero 1 del "green" maschile è stato sottoposto a un intervento chirurgico per riparare lesioni ortopediche significative alla gamba e alla caviglia destra.