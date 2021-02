Serie A: Spezia-Parma

Sabato alle 15 in campo Spezia-Parma

L'attaccante francese M'Bala Nzola è pienamente recuperato e potrebbe partire già titolare nella delicata sfida contro il Parma. L'allenatore Vincenzo Italiano, che in settimana ha recuperato anche Terzi e Farias, potrebbe utilizzarlo, dall'inizio o a partita in corso Resta solo Graziano Pellè out per infortunio in un Parma che si appresta a giocarsi praticamente l'ultima chance di salvezza sabato a Spezia. Out per squalifica Bani e Brugman, D'Aversa ritorna ad avere disposizione Kurtic e Gervinho dopo l'esclusione della settimana scorsa e l'ivoriano potrebbe essere anche impiegato dal primo minuto con Cornelius e Mihaila. In cabina di regia spazio probabilmente ad Hernani ma in lizza ci sono anche Cyprien e Kurtic.