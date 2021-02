Giro: da Torino a Milano con dislivello monstre

Il 104/esimo Giro d'Italia partirà l'8 maggio da Torino per concludersi il 30 a Milano. Tra le 21 tappe, per un totale di 3.450,4 chilometri e un dislivello da record di 46.900 metri, ci saranno due tappe a cronometro per aprire e chiudere la corsa (per un complessivo di 38.4 chilometri), sei frazioni per velocisti, sette di media difficoltà, sei di alta montagna, per un totale di sei arrivi in salita. Poche le montagne sopra i 2mila metri di altezza. La Cima Coppi è posta sul Pordoi (2.239 m), inserito nel tappone dolomitico con l'arrivo a Cortina che prevede anche il Passo Fedaia (Montagna Pantani). La Siena-Bagno di Romagna vivrà nel ricordo dell'indimenticato Alfredo Martini, nei 100 anni della nascita, e sarà anche la Tappa Bartali.

Queste le tappe nel dettaglio: