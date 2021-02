Europa League: Roma, Fonseca: 'Passaggio turno non è chiuso'

Delle volte le intenzioni non corrispondono alle parole. E' il caso della Roma e di Paulo Fonseca. "Il passaggio del turno non è chiuso" ha detto il tecnico giallorosso ed El Shaarawy ha rincarato la dose: "Sarebbe grave pensare già al Milan", ma la realtà dei fatti è che il turn over in Europa ci sarà e verrà fatto in funzione della gara di domenica in campionato. Il 2-0 conquistato in Portogallo nella gara d'andata dei sedicesimi con il Braga consente delle rotazioni all'allenatore e per questo dal primo minuto partirà El Shaarawy.

L'ultima gara cominciata da titolare coincide con Roma-Parma del 26 maggio 2019, match d'addio ai colori giallorossi di Daniele De Rossi. Due anni dopo il Faraone ritorna centro dell'attacco, ma la condizione non è ancora al top. "Sta migliorando piano piano, ho fatto due spezzoni di partita perché il piano di gestione era questo - ha spiegato Stephan in conferenza -. Sto meglio fisicamente e con il Braga sarà una sfida importante per me e per la squadra".