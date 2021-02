Figc: Gravina rieletto con il 73.75%

Gabriele Gravina, rieletto alla presidenza della Federcalcio, ha ottenuto al primo scrutinio dell'assemblea Figc, il 73.75% dei voti, contro il 26,25% dello sfidante, Cosimo Sibilia.

"Allacciamo gli scarpini e iniziamo a giocare": lo ha detto Gabriele Gravina dopo esser stato rieletto presidente della Figc con il 73,45% dei voti a favore, subito dopo che la proclamazione ufficiale da parte dell'Assemblea della sua rielezione, come anticipato dall'ANSA. "Grazie per la vostra dedizione, pazienza e fiducia - ha aggiunto Gravina - Vi ho proposto una strategia che sarà difficile e non senza tensioni. Noi tiriamo fuori il meglio nei momenti duri. Sentiamo la responsabilità di migliaia di giovani a cui dobbiamo dare un calcio più bello, solido e sostenibile"