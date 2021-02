Cortina: oro slalom speciale a Foss-Solevaag, Vinatzer 4/o

Nello slalom speciale iridato, ultima gara di Cortina 2021, l'oro è andato al norvegese Sebastian Foss -Solevaag in 1.46.48, 29 anni ed una vittoria in coppa. Era da Sestriere 1997 che, con Tom Stiansen, la Norvegia non vinceva questo titolo.

Argento all'austriaco Adrian Pertl in 1.46.69 e bronzo all'altro norvegese Henrik Kristoffersen in 1.46.95. Per gli scandinavi sono le prime medaglie individuali in questi mondiali dopo l'oro nella gara a squadre. Quarto posto in 1.47.68 per il giovane azzurro azzurro Alex Vinatzer che era secondo dopo la prima manche. Più indietro Manfred Moelgg in 1.49.53.

Chiuso l'appuntamento più importante dell'anno, per lo sci alpino la stagione agonistica non è però ancora finita e tra pochi giorni torna la coppa del mondo. Da venerdì a domenica prossimi le donne saranno in Val di Fassa per due discese ed un superG. Gli uomini gareggeranno invece sabato e domenica a Bansko, in Bulgaria, con due slalom gigante.