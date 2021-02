Serie A: Parma-Udinese, formazioni

"A Roma abbiamo perso in maniera rotonda, per mano di un'ottima squadra, ma concedendo troppo in un brutto primo tempo. Nel complesso non è stata una partita all'altezza delle qualità di questa Udinese. In settimana ci siamo detti quello che dovevamo dirci. Ora si va a Parma con grande umiltà e rispetto dell'avversaria, ma anche con sicurezza e personalità rispetto a quelle che sono le nostre idee di gioco e le nostre qualità". Lo ha detto il mister friulano Luca Gotti, ai microfoni di Udinese Tv, alla vigilia della seconda trasferta consecutiva. Il tecnico bianconero si è detto dispiaciuto per l'improvviso forfait di Deulofeu: "Nelle ultime settimane abbiamo visto un crescendo continuo da parte sua. Bisogna anche dire che questi accadimenti sono normali in un processo di riabilitazione e di recupero come quello che sta intraprendendo Gerard". Quanto alla situazione degli infortunati, disco verde per il recupero di Pereyra - "vederlo allenarsi mi ha dato buone sensazioni, stasera parlerò con lui e sentirò anche quali sono le sue, che sono quelle che contano di più" - e per Makengo, che ha superato i problemi delle ultime ore e sarà disponibile. Secondo Gotti, domani le insidie non arriveranno solo da Gervinho: "Il Parma ha parecchi attaccanti molto veloci a sua disposizione. In questa settimana abbiamo lavorato molto sugli spazi da non concedere. Credo però che la squadra di D'Aversa abbia anche altre qualità: Kucka e Kurtic, per esempio, sono giocatori strutturati e di esperienza". Fondamentale sarà l'approccio alla gara: "Questa è la classica partita trappola - ha ammonito Gotti -, perché se si guarda solo la classifica si nota solo una squadra che sin qui ha raccolto poco, ma chi ha guardato le partite e conosce i loro elementi sa che hanno perso molte gare immeritatamente e dispone di diversi giocatori ricchi di qualità".

Probabili formazioni di Parma-Udinese. Parma (4-3-3): 1 Sepe; 5 A.Conti, 13 Bani, 24 Osorio, 7 Gagliolo; 33 Kucka, 15 Brugman, 14 Kurtic; 27 Gervinho, 11 Cornelius, 28 Mihaila. (34 Colombi, 2 Iacoponi, 3 Pezzella, 8 Grassi, 10 Karamoh, 17 Zirkzee, 18 Cyprien, 19 Sohm, 22 Alves, 23 Hernani, 32 Brunetta, 98 Man). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brugman, Kucka. Indisponibili: Caviglia, Inglese, Nicolussi, Pellè, Valenti. Udinese (3-5-2): 1 Musso; 14 Bonifazi, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 10 De Paul, 6 Makengo, 11 Walace, 77 Zeegelar; 37 Pereyra, 32 Llorente. (31 Gasparini, 96 Scuffet, 5 Ouwejan, 16 Molina, 50 Becao, 87 De Maio, 22 Arslan, 29 Micin, 7 Okaka, 21 Braaf, 30 Nestorovski). All.: Gotti. Squalificati: nessuno Diffidati: Pereyra, Zeegelar. Indisponibili: Deulofeu, Forestieri, Jajalo, Prodl, Pussetto. Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 3,65; 3,20; 2,15.