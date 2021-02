Serie A: Fiorentina-Spezia, le formazioni

Fiorentina-Spezia apre la 23/ma giornata di Serie A DIRETTA

Ritrovare il successo per ripartire e cercare di allontanarsi dalla zona calda, il tutto però senza ancora Ribéry. La Fiorentina domani contro il sorprendente Spezia non ha alternative se non i tre punti, necessari dopo gli ultimi ko e una classifica tornata complicata. Tuttavia dovrà rinunciare ancora al 37enne attaccante francese che fino all'ultimo ha cercato di esserci dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare Inter e Sampdoria. "Franck sta cercando di recuperare al 100%, spesso gli dico che l'importante è che sia la testa ad essere positiva - ha spiegato Cesare Prandelli -. Intanto dovremo mettere ancor più rabbia e determinazione rispetto alle ultime partite, affrontiamo una squadra che gioca un gran calcio, forse il migliore d'Italia in questo momento, noi però abbiamo l'obbligo di fare una grande prova e prendere i tre punti".

Probabili formazioni di Fiorentina-Spezia.

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 2 Martinez Quarta; 25 Malcuit, 34 Amrabat, 78 Pulgar, 5 Bonaventura, 3 Biraghi; 11 Kouamè, 9 Vlahovic. (1 Terracciano, 21 Rosati, 9 Igor, 23 Venuti, 22 Caceres, 15 Maxi Olivera, 6 Borja Valero, 10 Castrovilli, 77 Callejon, 91 Kokorin, 92 Eysseric, 28 Montiel). All.: Prandelli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Ribéry. Indisponibili: Barreca, Ribéry.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 69 Vignali, 34 Ismajli, 22 Chabot, 5 Marchizza; 24 Estevez, 8 M.Ricci, 25 Maggiore; 11 Gyasi, 80 Agudelo, 23 Saponara. (1 Zoet, 3 Ramos, 13 Capradossi, 21 Ferrer, 39 Dell'Orco, 4 Acampora, 10 Agoumé, 26 Pobega, 88 Leo Sena, 31 Verde, 9 Galabinov, 91 Piccoli). All.: Italiano. Squalificati: S.Bastoni, Erlic. Diffidati: Ferrer, Gyasi. Indisponibili: Farias, Mattiello, Nzola, Terzi. Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 1,97; 3,30; 4,25.